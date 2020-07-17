Коронавирус: сколько случаев выявлено за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1707 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 782 без клинических проявлений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz. В разрезе регионов (общая/бессимптомные) город Нур-Султан — 214 / 73 город Алматы — 282 / 120 город Шымкент — 55 / 28 Акмолинская область — 45 / 26 Актюбинская область — 51 / 34 Алматинская область — 57 / 29 Атырауская область — 181 / 132 Восточно-Казахстанская область — 130 / 55 Жамбылская область — 89 / 56 Западно-Казахстанская область — 108 / 58 Карагандинская область — 128 / 49 Костанайская область — 53 / 13 Кызылординская область — 93 / 37 Мангистауская область — 53 / 32 Павлодарская область — 83 / 21 Северо-Казахстанская область — 65 / 7 Туркестанская область — 20 / 12 Всего в стране выявлено 66895 заболевших.