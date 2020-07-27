Коронавирус: сколько денег выделено

На борьбу с коронавирусом в Казахстане было направлено 56,7 млрд тенге. Об этом сообщил председатель Фонда социального медицинского страхования Болат Токежанов.

«Все ресурсы системы здравоохранения направлены на борьбу с коронавирусом и пневмонией. Медицинские организации в скором порядке были перепрофилированы. 1000 медицинских работников заступили на круглосуточную вахту в больницах и поликлиниках страны. Фонд медицинского страхования взял на себя обеспечение финансовых сопровождений всех мероприятий по лечению и профилактики этой инфекции. В максимально возможные сроки фонд исполняет свои обязательства перед поставщиками. Тесно взаимодействует с Минздравом и местными исполнительными органами, которые занимаются инфраструктурой и организацией медицинской помощи для населения», — сообщил глава ФСМС в ходе онлайн-пресс-конференции на площадке СЦК. Как отметил Болат Токежанов, всего на меры по борьбе с коронавирусом было направлено 56,7 млрд тенге. «Для оказания помощи населению были заключены договоры с 630 поставщиками, в том числе на лечение в стационарах, включая оказание медицинской помощи на сумму 13,4 млрд тенге. На надбавки медицинским работникам за особые условия труда — 38,1 млрд тенге. На ПЦР-диагностику — 5,2 млрд тенге», — проинформировал Б. Токежанов. Он отметил, что для оперативных решений первоочередных задач республиканской комиссией были приняты решения по заключению прямых договоров с поставщиками медицинских услуг. Так, по данным фонда, на конец июня за оказанные услуги поставщикам и работ в особых условиях медицинским работникам фондом уже выплачено порядка 44 млрд тенге, это более 75% от выделенной суммы.