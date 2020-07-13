Коронавирус: регион на печальном первом месте

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1646 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 957 — без клинических проявлений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz. В разрезе регионов (общая/бессимптомные): город Нур-Султан — 123 / 54 город Алматы — 231 / 98 город Шымкент — 81 / 16 Акмолинская область — 35 / 22 Актюбинская область — 63 / 40 Алматинская область — 34 / 27 Атырауская область — 266 / 220 Восточно-Казахстанская область — 100 / 60 Жамбылская область — 71 / 53 Западно-Казахстанская область — 99 / 53 Карагандинская область — 176 / 102 Костанайская область — 49 / 19 Кызылординская область — 54 / 24 Мангистауская область — 107 / 100 Павлодарская область — 77 / 21 Северо-Казахстанская область — 70 / 38 Туркестанская область — 10 / 10 Всего в стране выявлено 59899 заболевших.