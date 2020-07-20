Коронавирус: по выздоровевшим регион в лидерах

Общество

В разрезе регионов: город Нур-Султан — 20 город Шымкент — 1 Актюбинская область — 1 Атырауская область — 116 Восточно-Казахстанская область — 19 Жамбылская область — 14 Западно-Казахстанская область — 36 Карагандинская область — 54 Костанайская область — 8 Кызылординская область — 27 Мангистауская область — 2 Павлодарская область — 11 Туркестанская область — 63 Итого выздоровевших в Казахстане — 43401.

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