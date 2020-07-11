Коронавирус: переболеют 10 млн казахстанцев

Прекратить пандемию можно только одним биологическим способом — выработкой антител у каждого человека.

Прирост заболеваемости в 1,1-1,5 тысячи случаев в сутки — таких прогнозов у минздрава в начале пандемии не было. Теперь это реальная картина, которая на фоне отсутствия лекарств в аптеках и переполненных больниц сеет еще больше паники среди населения. Врач высшей категории, бывшая вице-министр здравоохранения Тамара Вощенкова считает, что ажиотажа можно было избежать, если бы минздрав вовремя успокоил людей относительно смертельности коронавируса. Она уверена, что и сама рано или поздно тоже переболеет COVID-19, как и все остальные казахстанцы.

Отчаяние от непонимания

— Тамара Анатольевна, как вы относитесь к тому, что казахстанские медики стали делиться на союзников и противников минздрава, предлагая в интернете альтернативные протоколы лечения коронавируса? Какой политики сейчас надо придерживаться, особенно медперсоналу?

— Главная позиция – не навредить. А все, что происходит, вакханалия от отчаяния. Во всем мире бывает так, что врач использует все способы лечения пациента, а он все равно умирает. Не моя прерогатива сейчас раздавать рекомендации и советы коллегам. Я и морального права такого не имею.

Происходящее — нормальный и естественный процесс. Врачи, не видя эффекта от предложенного им протокола лечения, начинают что-то придумывать из личного опыта

Потом одно накладывается на другое, и появляется целый компот всяких предложений. Выход один — формирование внутренней культуры как на уровне потребителя, то есть пациента, так и на уровне медработников. Все должны понимать, что многие хаотические движения вызваны всего лишь непониманием происходящего.

— Ну да, страна впервые столкнулась с таким вызовом.

— Весь мир впервые с ним столкнулся. Конечно, все растерялись. Но это не повод доверять сомнительным рекомендациям в интернете. Я далека от мыслей, что весь медперсонал вносит этот абсурд из интернета в свою практику.

То, что пациенты у нас капризные, это наша вина, медиков. Слишком долго у нас не было особого авторитета

Когда все уляжется, будем анализировать ошибки. Конечно, медпрактика станет более совершенной.

Отсрочка неизбежного

— Март, апрель и май были еще терпимы по приросту заболевших, а сейчас…

— Потому что правительство приняло сдерживающие меры. Не будь режима ЧП, сегодняшняя заболеваемость началась бы еще в марте.

— Эта ситуация показала неготовность нынешнего состава минздрава к новому вызову?

— Ни в коем случае. Я считаю, что минздрав как раз неплохо отработал. Ну какая страна оказалась готова? Никакая!

Наши власти на целых два месяца отсрочили неизбежное. И за эти два месяца много чего сделали

Было бы больше доверия к медикам, сегодняшнего хаоса бы не было. Ну, что имеем, то имеем.

— Что конкретно власти сделали за два месяца отсрочки?

— Я расскажу. Что такое март для минздрава? Это период, когда лекарства закуплены, но еще не поставлены. В этом году процесс закупа совпал с резким ростом стоимости доллара.

То есть государство закупило препараты по одним ценам, а фактическая их поставка должна быть по другим

И поставщики, и минздрав оказались в неудобном положении. Пока разбирались, удалось сдержать рост заболеваемости.

Люди скупают лекарства по глупости

— Что должен сделать минздрав для решения проблемы дефицита и дороговизны лекарств в аптеках? Это ведь тоже сеет панику.

— С одной стороны, вы правы, действия должны быть. С другой стороны, самый необходимый сейчас парацетамол должен быть в некотором количестве в каждой семье всегда. Потому что с инфекцией, вызывающей повышение температуры, можно встретиться в любое время. Допустим, запасы закончились. В ассортименте есть много различных противогриппозных порошков с парацетамолом в составе. То есть варианты есть.

То, что сейчас

люди закупают кучами разные препараты про запас, это глупости. Через год парацетамол можно будет выбросить

Также с противовирусными и антибиотиками, которые вошли в протокол лечения как рекомендованные ВОЗ. Просто нужно было вовремя людям объяснить, как себя вести.

Другой вариант, что наше предприимчивое общество в трудное время превратило лекарства в способ обогащения. И это не вина медиков или государства. Но раз уж проблема возникла, минздрав совершенно спокойно может воздействовать на аптечные сети. Организовать контроль за обязательным наличием в каждой аптеке 4-5 самых востребованных сейчас препаратов дело одних суток.

Незрелое общество

— Некоторые страны бесплатно обеспечивают заболевших COVID-19 препаратами. Следует ли Казахстану пойти по этому пути, если в больницах нет мест, а лечиться как-то надо?

— Вообще-то в больницы нужно класть только пациентов с тяжелой формой заболевания, а не всех подряд. И это тоже стало проблемой. Помните, в марте людей с насморком тут же увозили в больницу, а в домах изолировали целые подъезды? Вот это и посеяло тот самый ужас перед COVID-19, который сейчас только набирает обороты.

Да, весной именно эти меры помогли государству удержать людей дома. Но напряжение нужно было снять правильными разъяснениями

Тогда бы у нас не было ажиотажа со скорыми, с лекарствами и переполненными больницами. Сейчас в них объективно лечатся 15-20% тяжелых пациентов. Остальные — больше паникеры, желающие побыть под наблюдением. В результате мест не хватает тем, кто в них реально нуждается.

Сейчас не особо принято говорить о том, что многие болезни смертельно опасны. Все внимание обращено к коронавирусной инфекции. Население уже не может адекватно воспринимать происходящее.

Бесплатное обеспечение лекарствами больных коронавирусной инфекцией — очень даже неплохое предложение. И больших денег это не потребует. Другой вопрос, а кому и что назначать? Ведь в учет берется не только сам вирус и возможное бактериальное осложнение, но и хронические болезни пациентов. Особенно тяжело больным сахарным диабетом, ишемической болезнью сердца и ожирением. Кому-то действительно следует подключать антибиотики в протокол, а другим не требуется даже противовирусный препарат.

Сейчас то самое время, когда фармацевтический бизнес зарабатывает покруче торговцев оружием и наркотиками

Я знаю пациентов, которые пьют сразу три антибиотика при нормальной температуре. И тут совсем непонятно, от чего они реально погибнут. То, что люди занялись самолечением, причем фанатичным, наглядно демонстрирует зрелость общества.

В Казахстане 18 миллионов жителей. Реально, по моим прогнозам, COVID-19 переболеют около 10 млн человек. Так что нам еще болеть и болеть. Так нужна ли излишняя паника, которая заставляет людей толпиться у аптек?

Заболеют все

— Ваш неутешительный прогноз случится из-за людской безалаберности или из-за неготовности системы здравоохранения?

— Нет, это чисто биологический процесс. Каждый человек должен переболеть и переболеет этой болезнью, это неизбежно.

Единственный способ защиты от COVID-19 — выработка антител каждым организмом

Я сейчас максимально ограничила контакт с внешним миром, но тоже когда-то заболею. Главное, чтобы не сегодня. Не хочу попасть в эту мясорубку, где очень легко потеряться.

— А как же ожидание вакцины?

— В самых скромных фантазиях на ее появление потребуется еще пару лет. И вряд ли она станет панацеей.

Даже грипп, от которого тоже умирает много людей, но против которого есть вакцины, ежегодно вызывает эпидемии

Так что сейчас каждый человек должен быть эффективным менеджером собственного здоровья. Поддерживать свой иммунитет — единственный вариант выйти из пандемии победителем.