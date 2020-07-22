Коронавирус: данные за последние сутки

В Казахстане, по состоянию на 23:59 часов 21 июля, зарегистрированы 1685 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz. За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1685 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 743 без клинических проявлений. В разрезе регионов (общая/бессимптомные) город Нур-Султан — 213 / 103 город Алматы — 241 / 134 город Шымкент — 38 / 10 Акмолинская область — 54 / 28 Актюбинская область — 50 / 30 Алматинская область — 54 / 27 Атырауская область — 109 / 65 Восточно-Казахстанская область — 238 / 115 Жамбылская область — 42 / 23 Западно-Казахстанская область — 87 / 44 Карагандинская область — 175 / 79 Костанайская область — 54 / 17 Кызылординская область — 115 / 34 Мангистауская область — 49 / 18 Павлодарская область — 68 / 6 Северо-Казахстанская область — 82 / 4 Туркестанская область — 16 / 6 Всего в стране выявлено 75 153 заболевших.