Коронавирус: число заболевших за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1808 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 913 без клинических проявлений. В разрезе регионов (общая/бессимптомные): город Нур-Султан — 252 / 115 город Алматы — 229 / 88 город Шымкент — 57 / 30 Акмолинская область — 42 / 23 Актюбинская область — 51 / 32 Алматинская область — 68 / 47 Атырауская область — 177 / 132 Восточно-Казахстанская область — 203 / 112 Жамбылская область — 149 / 86 Западно-Казахстанская область — 109 / 51 Карагандинская область — 120 / 44 Костанайская область — 51 / 33 Кызылординская область — 96 / 31 Мангистауская область — 45 / 29 Павлодарская область — 72 / 24 Северо-Казахстанская область — 61 / 28 Туркестанская область — 26 / 8 Всего в стране выявлено 68703 заболевших.