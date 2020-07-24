Коронавирус: число заболевших за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1687 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 776 без клинических проявлений. В разрезе регионов (общая/бессимптомные): город Нур-Султан — 175 / 98 город Алматы — 247 / 113 город Шымкент — 22 / 6 Акмолинская область — 49 / 23 Актюбинская область — 32 / 11 Алматинская область — 78 / 56 Атырауская область — 180 / 119 Восточно-Казахстанская область — 216 / 88 Жамбылская область — 75 / 53 Западно-Казахстанская область — 89 / 47 Карагандинская область — 140 / 56 Костанайская область — 54 / 20 Кызылординская область — 85 / 26 Мангистауская область — 75 / 36 Павлодарская область — 61 / 11 Северо-Казахстанская область — 89 / 6 Туркестанская область — 20 / 7 Всего в стране выявлено 78486 заболевших.