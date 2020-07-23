Коронавирус: число заболевших за сутки

В Казахстане, по состоянию на 23:59 часов 22 июля, зарегистрированы 1646 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz. За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1646 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 778 без клинических проявлений. В разрезе регионов (общая/бессимптомные): город Нур-Султан — 236 / 166 город Алматы — 216 / 103 город Шымкент — 36 / 20 Акмолинская область — 53 / 29 Актюбинская область — 39 / 17 Алматинская область — 69 / 32 Атырауская область — 138 / 97 Восточно-Казахстанская область — 210 / 91 Жамбылская область — 48 / 23 Западно-Казахстанская область — 99 / 55 Карагандинская область — 140 / 53 Костанайская область — 52 / 25 Кызылординская область — 77 / 12 Мангистауская область — 47 / 15 Павлодарская область — 68 / 18 Северо-Казахстанская область — 99 / 7 Туркестанская область — 19 / 15 Всего в стране выявлено 76799 заболевших.