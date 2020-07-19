Коронавирус: число инфицированных на прежнем уровне

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1636 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 728 без клинических проявлений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz. В разрезе регионов (общая/бессимптомные): город Нур-Султан — 258 / 90 город Алматы — 220 / 63 город Шымкент — 47 / 33 Акмолинская область — 50 / 27 Актюбинская область — 23 / 11 Алматинская область — 78 / 52 Атырауская область — 184 / 129 Восточно-Казахстанская область — 133 / 60 Жамбылская область — 121 / 43 Западно-Казахстанская область — 103 / 58 Карагандинская область — 118 / 41 Костанайская область — 55 / 31 Кызылординская область — 49 / 9 Мангистауская область — 2 / 2 Павлодарская область — 92 / 45 Северо-Казахстанская область — 63 / 15 Туркестанская область — 40 / 19 Всего в стране выявлено 70339 заболевших.