Коронавирус: 269 новых случаев заболевания

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1798 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 1061 без клинических проявлений. В разрезе регионов (общая/бессимптомные) город Нур-Султан — 88 / 40 город Алматы — 242 / 81 город Шымкент — 137 / 99 Акмолинская область — 38 / 23 Актюбинская область — 40 / 25 Алматинская область — 48 / 29 Атырауская область — 269 / 200 Восточно-Казахстанская область — 211 / 150 Жамбылская область — 79 / 64 Западно-Казахстанская область — 97 / 43 Карагандинская область — 158 / 93 Костанайская область — 56 / 19 Кызылординская область — 91 / 33 Мангистауская область — 72 / 67 Павлодарская область — 51 / 6 Северо-Казахстанская область — 65 / 48 Туркестанская область — 56 / 41 Всего в стране выявлено 58253 заболевших.