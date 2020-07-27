Коронавирус: 1000 нарушений режима

Начальник департамента полиции Атырауской области Камза Умбеткалиев проинформировал, что в области с 11 июля были созданы мониторинговые группы, осуществляющие проверки по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рolisia.kz. В состав групп вошли представители акимата, управления контроля качества безопасности товаров и услуг, а также сотрудники департамента полиции. Во время рейдов, 24 июля в областном центре выявлено пять семей, которые, несмотря на запрет проведения семейных мероприятий с массовым скоплением людей, проводили мероприятия, пригласив множество гостей. Житель микрорайона Балауса города Атырау справлял «кудалык» на 80 человек. А в селе Таскала, расположенном в черте города, один из жителей сыграл свадьбу сына с 50 приглашенными гостями. В ходе рейдовых мероприятий были зафиксированы факты нарушения со стороны владельцев магазина. Это магазин «Алкомаркет», расположенный в Привокзальном микрорайоне, продуктовый магазин в селе Томарлы, которые продолжали работать после 21.00. Продавцы магазинов в поселке Береке, Ширина, Ак Жайык, и по улице Нуржанова работали без защитных средств, то есть без медицинских масок, перчаток. Только полицейскими в период с 5 по 24 июля выявлены 1042 нарушений режима карантина. Осуществляли деятельность в нарушение режима карантина автомойка в поселке Балыкши. Несмотря на запрет работал ларек «Куры гриль» в Привокзальном 3 «а» микрорайоне и «Донерстан» по улице Баймуханова. По всем фактам нарушений режима карантина материалы переданы в Управление контроля качества безопасности товаров и услуг для привлечения нарушителей административной ответственности. Полицейские области напоминают, что согласно постановлению главного государственного санитарного врача Атырауской области 17 июля 2020 года №57 – «О дальнейшем усилении строгих карантинных мер по снижению распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Атырауской области» строгие ограничительные карантинные меры на территории региона продлены с 00:00 часов 19 июля до 00:00 часов 3 августа 2020 года.