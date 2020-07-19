Коронавиру: за неделю число заболевших снизилось

В Атырауской области за неделю снизилась заболеваемость COVID-19. Об этом на онлайн брифинге в пресс-центре РСК сообщил руководитель областного управления здравоохранения Нурлыбек Кабдыкапаров.

«На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 8 873 случая заболевания коронавирусом. За прошедшие сутки инфекция была диагностирована у 177 человек. Но в целом, если сравнивать с предыдущей неделей, количество случаев заболевания COVID-19 уменьшилось на 210», — сказал Нурлыбек Кабдыкапаров.

Напомнив, что на сегодня количество вылечившихся от общего числа заразившихся коронавирусной инфекцией составляет 60%. Выздоровело от COVID-19 5253 человека.