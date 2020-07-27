Кондиционеры и пневмония

Заведующий инфекционным отделением, фтизиохирург, пульмонолог Центра фтизиопульмонологии Абзал Малбасканов ответил, могут ли кондиционеры вызвать пневмонию и возможно ли определить эту болезнь самостоятельно, передает корреспондент МИА «Казинформ». «Кондиционер всегда был фактором риска любых простудных явлений и других болезней — ОРВИ, ОРЗ. Если на улице 35-40-градусная жара, чтобы перегрева организма не было, многие люди дома, в машине и офисе устанавливают кондиционеры. Когда человек переохлаждается в закрытом помещении и выходит на улицу, где жарко, то может произойти перепад температуры организма, что приведет к резкому снижению иммунитета. Это и есть фактор заболеть какими-то инфекциями», — объяснил фтизиохирург. Он отметил, что человек кондиционером должен пользоваться только при необходимости и вовремя менять фильтр, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией. Лучше всего проветривать помещение естественным воздухом. «Когда кондиционер включаем, мы закрываем помещение, а этот аппарат циркулирует воздух в одном помещении. За счет этого может происходить заболевание (коронавирусной инфекции — прим.автор). Также это зависит от того, когда человек менял фильтр кондиционера. Если его вовремя не менять, то кондиционер, помимо коронавирусной инфекции, может вызвать пневмонию. Это часто вызываемые кондиционером бактерии — клебсиеллы, легионеллы. От того, что благодатная почва развивается в грязном фильтре, и этот фильтр все время гоняет воздух по помещению, человек может заболеть», — добавил он. Абзал Малбасканов также ответил, может ли человек самостоятельно отличить коронавирус от пневмонии. «Иногда некоторые люди не чувствуют пневмонию, так как в легких основная функция — это газообменный процесс. В легких как таковых нервов нет, имеются только в наружных оболочках. Воспаление происходит в интерстициальной ткани. За счет этого человек иногда может не чувствовать, потому что в обычной жизни мы 100% своими легкими не пользуемся. Есть, например, жизненная емкость легких. Он варьируется от 3 до 5 литров. Нам в повседневной жизни достаточно около 50%. В основном 100% использует это спортсмены, которые каждый день тренируются. Говорят же, к примеру, во время тренировки у спортсменов открывается второе дыхание. Когда поражается значительная часть легких, многие пациенты не чувствуют. А потом, когда идет нехватка кислорода, появляется одышка, только тогда мы замечаем, что идет воспалительный процесс легочной ткани», — добавил он.