Кому повторно положены 42500

Кому снова будут начислять 42 500 тенге, рассказал Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ». «По поручению Главы государства мы принимаем решение осуществить на период ограничительных мер социальные выплаты по потере дохода в размере минимальной зарплаты – 42 500 тенге за один месяц», — сказал Аскар Мамин подводя итоги заседания Правительства. Глава Кабмина пояснил, что выплата будет осуществляться на основании заявок работодателей, индивидуальных предпринимателей и самозанятых, чья деятельность была ограничена усилением карантинных мер. «Министерству труда продолжить, как и в период ЧП, осуществление денежной помощи на продукты питания отдельным категориям населения, это более 1 миллиона человек. Поручаю произвести проактивно назначение адресной социальной помощи на третий квартал текущего года на основе имеющихся данных. А также автоматически продлить на три месяца сроки инвалидности, переосвидетельствование которых выпадает на период карантина», — резюмировал Аскар Мамин.