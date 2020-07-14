Количество аппаратов ИВЛ назвали в Атырау

Главный врач Атырауской области Нурлыбек Кабдыкапаров прокомментировал информацию, распространяемую в соцсетях о 12 аппаратах ИВЛ

«По словам Нурлыбека Кабдыкапарова, 12 аппаратов ИВЛ, упомянутых в отчете Министерства здравоохранения, принадлежат инфекционному стационару в Атырау. Данные аппараты установлены в реанимационном отделении Атырауской областной больницы №2, — сообщает служба коммуникаций Атырауской области.

«В вышеназванном инфекционном стационаре в Атырау имеются 12 реанимационных коек. Соответственно, 12 реанимационных коек оснащены 12-тью аппаратами ИВЛ. В провизорном стационаре областной больницы насчитывается 14 аппаратов ИВЛ. Кроме того, перинатальный центр и областная детская больница оснащены специальными аппаратами ИВЛ для детей.В настоящее время в медицинских учреждениях Атырауской области установлено 115 аппаратов ИВЛ. Ожидается, что в ближайшее время количество необходимых аппаратов ИВЛ увеличится за счет спонсорских средств», — сказал руководитель управления здравоохранения Атырауской области Нурлыбек Кабдыкапаров.