Карантин продлят на две недели

Общество

В связи с эпидемиологической ситуацией в стране режим карантина будет продлён ещё на две недели. Об этом Глава государства сообщил в Twitter, передает МИА «Казинформ». «Завтра правительственная комиссия примет решение. Карантин нужен для защиты здоровья граждан при условии соблюдения ими строгих мер самозащиты», — отметил Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, ранее в соответствии с поручением Президента РК Касым-Жомарта Токаева Государственная комиссия приняла решение о введении карантинного режима с 5 июля текущего года на 14 дней.


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