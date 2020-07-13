Карантин продлят на две недели

В связи с эпидемиологической ситуацией в стране режим карантина будет продлён ещё на две недели. Об этом Глава государства сообщил в Twitter, передает МИА «Казинформ». «Завтра правительственная комиссия примет решение. Карантин нужен для защиты здоровья граждан при условии соблюдения ими строгих мер самозащиты», — отметил Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, ранее в соответствии с поручением Президента РК Касым-Жомарта Токаева Государственная комиссия приняла решение о введении карантинного режима с 5 июля текущего года на 14 дней.



