Какой будет погода в августе

— В РГП «Казгидромет» рассказали, какая погода ожидается в августе, передает корреспондент МИА «Казинформ». Как рассказала директор РГП «Казгидромет» Данара Алимбаева, на большей территории средняя месячная температура воздуха в августе составит ниже июльской на 2-2,5 градуса, а в южных областях — на один градус. «На севере Казахстана среднемесячная температура воздуха составляет 16-20 градусов, повышается к югу до 27-29 градусов. В предгорных районах температура воздуха с высотой понижается от 24 градусов на высоте 450 метров, над уровнем уровня до 7,5 градусов на высоте 3 км. Согласно консультативному прогнозу погоды, конец лета ожидается в пределах климатической нормы. Средняя за месяц температура воздуха в августе — около нормы на всей территории Казахстана», — сообщила Данара Алимбаева в ходе онлайн-брифинга в СЦК. В северной половине республики норма температуры составляет 17-22 градуса, 15-16 градусов — норма для горных и предгорных территорий. 23-27 градусов — норма для запада и юга страны. «Несмотря на то, что температура ожидается в пределах нормы, при этом будет происходить частая смена воздушных масс, когда жаркая и без осадков погода будет сменяться прохладными и дождливыми днями, что будет связано с проникновением прохладных воздушных масс с районов Скандинавии и выходом южных циклонов со Средиземного моря и Ирана», — отметила директор Казгидромета. По данным синоптиков, количество осадков в августе также предполагается около нормы. «На большей части территории республики в пределах нормы, на юге республики — 2-9 мм, на западе и в центре страны — 12-24 мм. Больше нормы — в СКО при норме за месяц 40-53 мм, в Костанайской области — 17-55 мм, Акмолинской области — 20-41 мм, в северо-западной части Павлодарской области — 23-40 мм, в Карагандинской области — 11-17 мм, в северной части Западно-Казахстанской, Актюбинской областей — 17- 27 мм. Также в горных и предгорных районах Алматинской области — 18-90 мм», — рассказала Д. Алимбаева. Что касается прогноза погоды в Нур-Султане, то средняя за месяц температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы — 19 градусов. Количество осадков ожидается больше нормы — 29 мм. В Алматы ожидается средняя за месяц температура до 23 градусов, что около нормы. Количество осадков больше нормы, что прогнозируется на уровне 30 мм.