Какие объекты не откроются 3 августа

При смягчении карантинных мер, какие объекты не будут работать в Казахстане, рассказал министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ». «Необходимо сохранить запрет на все виды массовых мероприятий, работу развлекательных учреждений, кинотеатров, фудкортов, банкетных залов. На работу ресторанов, баров, ночных и игровых клубов. На работу объектов культуры, музеев, проведение конференций, выставок, форумов. На работу спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, пляжей, аквапарков. На работу религиозных объектов», — сообщил Алексей Цой в ходе заседания Правительства. Также планируется сохранить запрет на движение пригородных пассажирских поездов (электричек, за исключением рабочих поездов), формирование общих вагонов, междугородних автобусов (микроавтобусов). «Четкое соблюдение рекомендуемых мер позволит нам не только стабилизировать ситуацию, но и добиться снижения темпов прироста. В данной связи прошу Вашего одобрения для вынесения выработанных подходов на государственную комиссию», — обратился министр к Премьер-Министру Аскару Мамину.