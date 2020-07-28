Какие объекты могут открыть 3 августа

Работу каких объектов планируется разрешить с 3 августа, сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ». «При условии соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного режима, ношения масок и социального дистанцирования, с 3 августа 2020 года при достижении показателя репродуктивности инфекции менее единицы (R ≤ 1), а также при показателе занятости коек менее 70% в течение недели и стойкой динамики снижения уровня смертности будет разрешена деятельность следующих инфраструктурных объектов», — сказал Алексей Цой. В число объектов, работу которых планируется разрешить входят: торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети с ограничением по времени и дням, крытые продовольственные, непродовольственные рынки; детские кабинеты коррекции, образовательные центры, детские развивающие центры, кружки в группах не более 5 человек; детские дошкольные учреждения в режиме дежурных групп; салоны красоты, парикмахерские, центры и салоны оказывающие косметические и косметологические услуги, маникюра и педикюра по предварительной записи. «Дистанционная форма работы должна сохраниться для не менее 80% сотрудников государственных органов (организаций) и офисных работников», — добавил Алексей Цой.