Из столицы в Атырау прибудут 106 врачей

Для стабилизации эпидемиологической ситуации в Атырауской и Мангыстауской областях по поручению Главы государства Министерством здравоохранения в регионы направляются несколько групп медицинских работников из числа специалистов-вирусологов, врачей-инфекционистов, реаниматологов, пульмонологов, кроме того, в помощь туда отправится группа российских врачей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК. В Атыраускую область поедут 108 специалистов : 5 специалистов Комитета контроля качества товаров и услуг под руководством Главного государственного санитарного врача на транспорте, 10 ученых клинических кафедр, 9 резидентов клиницистов НАО «Западно-Казахстанский медицинский университет им. М.Оспанова», 78 врачей-интернов, а также 6 врачей из Российской Федерации в составе пульмонологов, реаниматологов и инфекционистов.

Напомним. Группа российских врачей уже прибыла в регион.