Индия и Россия поставили 30 тонн лекарств

Вечером 16 июля в мегаполис с грузом медикаментов общим весом 10 тонн прибыл самолет из Индии. 17 июля в аэропорту приземлилось воздушное судно из Российской Федерации, доставившее необходимые лекарства весом 23 тонны, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата. По словам координатора акимата Алматы по обеспечению города лекарственными препаратами Зангара Салимбаева, среди медикаментов, доставленных из России, детский и взрослый парацетамол, амоксиклав, меропенен и другие востребованные сейчас препараты. Всего 1 135 000 единиц лекарственных препаратов. Груз, прибывший из Индии и России, принадлежит дистрибьюторским компаниям, снабжающим аптечные сети города. Как известно, по поручению акима города созданы все условия для ускоренного оформления и сертификации препаратов. Вопрос своевременных поставок находится на постоянном контроле. Кроме того, в Алматы создан специальный стабилизационный фонд – для беспроцентного кредитования поставщиков выделено пять миллиардов тенге. «29 июня был подписан меморандум между крупными фармкомпаниями и аптечными сетями. Согласно этому документу необходимые лекарства поставляются в приоритетном порядке. Перечень необходимых для населения препаратов расширяется. В наших планах обеспечить поставки во все аптеки города», – заверил З. Салимбаев. Он добавил, что сотрудники фармацевтических компаний, несмотря на сложный период, работают круглосуточно. «В свою очередь, акимат Алматы оказывает любую помощь поставщикам. Это и оперативное устранение различных административных барьеров, и обеспечение транспортом, и т.д. Руководство мегаполиса находится на постоянной связи с представителями фармкомпаний, производителями медикаментов», – отметил З. Салимбаев. Ожидается, что в ближайшее время в город прибудут очередные рейсы с грузом медикаментов, пользующихся повышенным спросом. До конца месяца будет завезено около 6,5 млн упаковок необходимых препаратов. З. Салимбаев подчеркнул, что прибывший из России груз – не гуманитарный. Он будет распределен по городским аптекам для реализации. «В интернете ходили слухи о якобы продаже гуманитарных препаратов. Эта информация не соответствует действительности. Гуманитарная помощь никогда не попадала в частные аптеки, она распределяется в государственные больницы», – подчеркнул он. Напомним, ранее в Алматы двумя рейсами из России прибыло 55 тонн медикаментов. Это порядка 3 млн упаковок по более 10 наименованиям социально значимых препаратов, в том числе жаропонижающие и другие средства против COVID-19. В списке азитромицин, цефтазидим, ибупрофен, фраксипарин, метронидазол, цефтриаксон, гепарин, нимесулид, левофлоксацин, меропенем порошок, эноксапарин-бинергия и другие препараты.