Еще чуть-чуть, еще немного

В Атырау реализуется ряд крупных инфраструктурных проектов в сфере благоустройства городского ландшафта, один из которых реконструкция набережки на правобережье. Мы поинтересовались у заказчика проекта – областного управления строительства, каким образом идут работы, на каком этапе находятся и когда сдадут объект.

По информации областного управления строительства, благоустройство набережного участка от моста проспекта Бейбарыс до парка Молодежного отдыха ведется согласно утвержденному графику работ. На сегодня строительно-монтажные работы выполнены на 90 процентов. Получается, что строители занимаются освоением оставшихся 10 процентов работ.

А именно: устройством авто-, вело- и беговой дорожки, пусконаладкой оборудования классического, пешеходного, плавающего фонтанов, установкой грунтовых светильников и уличных фонарей, а также малых архитектурных форм – теневых навесов, арок, кроме того, игровых комплексов на детской площадке, скамеек, урн. Ведется посадка и уход за зелеными насаждениями, устройство пандусов для инвалидов. В рамках проекта ремонтируются два пирса и осуществляется реконструкция существующего фонтана перед облакиматом.

Финансируются эти работы по программе социально-инфраструктурных проектов (СИП) компании НКОК, сумма контракта более — 5,5 млрд тенге. Подрядчик работ – ТОО «КА – Строй ЛТД», сдача объекта запланирована на сентябрь 2020 года. Напомним, строители приступили к реконструкции этого участка набережной поздней осенью 2018 года. И вот, выполнение работ на финишной прямой. Отрадно отметить, что, возможно, на День города в октябре горожане смогут прогуляться по обновленнойнабережке вместе с семьями и оценить ее новизну.

Тимур КАЗИЕВ