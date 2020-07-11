Ералы Тугжанов посетил кардиоцентр

Вчера в ходе рабочей поездки в Атыраускую областьзаместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Ералы Тугжанов посетил Атырауский областной кардиологический центр.

Как проинформировал заместителя Премьер-Министра аким области Махамбет Досмухамбетов, в кардиологическом центре создано 70 провизорных мест и 30 коек на прием больных с инфекционными легочными заболеваниям. В стационаре 117 пациентов уже обеспечены полноценным лечением. Медицинский центр полностью оснащен необходимыми медикаментами и специальным оборудованием для защиты врачей и пациентов. В течение 10 дней на территории медицинского центра будет организован дополнительный инфекционный стационар на 120 коек.

Напомним, вчера по поручению Главы Государства Касым-Жомарта Токаева с рабочей поездкой Атыраускую область посетил заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Ералы Тугжанов, где провел экстренное совещание по эпидемиологической ситуации в регионе.