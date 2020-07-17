Что делается, чтобы гуманитарную помощь не разворовали

Сотрудники Агентства РК по противодействи коррупции начали сопровождать гуманитарные медицинские грузы до места назначения. Об этом в ходе онлайн брифинга сообщил директор департамента добропорядочности Агентства Ганижан Асанулы, передает корреспондент МИА «Казинформ». «С привлечением общественности взят на контроль процесс распределения зарубежной гуманитарной помощи, направленной на борьбу с COVID-19, с целью недопущения хищений и перепродажи поступающих медпрепаратов и изделий», — сказал Ганижан Асанулы. Спикер добавил, что в ходе сопровождения гумпомощи сотрудниками Агентства проводится профилактическая разъяснительная работа с работниками управлений здравоохранения и медучреждений. На упаковках ставится печать «Гуманитарлық көмек – ТЕГІН», что снижает риски дальнейшего нецелевого использования товара. «На данный момент сопровожден гуманитарный груз, прибывший из Катара, КНР, ОАЭ. Сегодня продолжается их транспортировка до медицинских организаций и обеспечивается сопровождение гумпомощи из России, Узбекистана и ВОЗ. Также, как известно, прибыла гумпомощь из Турции и Германии, в настоящее время на стадии пересчета, далее ожидается транспортировка по регионам», — пояснил Ганижан Асанулы. Он также добавил, что Агентством ТОО «СК-Фармация» рекомендовано разместить открытую информацию о всей полученной за период борьбы с пандемией гуманитарной помощи, включая перечни и объемы с учетом распределения до каждого региона. Данный вопрос в процессе реализации.