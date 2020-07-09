Будет ли продлен карантин в Казахстане

Министр здравоохранения РК Алексей Цой не исключает продления карантина. Об этом он заявил на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ». «Что касается продления карантина, изначально было внесено предложение и были учтены пожелания граждан, чтобы режим был максимально адаптирован, в том числе под бизнес-сообщество, в то же время имел ограничительные мероприятия, которые помогут справиться с этим резким пиком заболеваемости», — сказал Алексей Цой, отвечая на вопросы журналистов. Вместе с тем, министр добавил, что любая оценка должна быть связана с инкубационным периодом, то есть 14 дней. «Сейчас мы уже какие-то промежуточные результаты смотрим, но реальный эффект мы будем видеть ближе ко второй неделе, либо сразу после, когда мы проведем оценку. По завершении карантина будет понятно, продлится он или меры будут ужесточены. Мы эти моменты сейчас прорабатываем и смотрим вместе с нашими учеными и нашими иностранными коллегами», — резюмировал Алексей Цой.