Блокпостов не будет. Пока

В Атырауской области блокпосты восстанавливать не планируют. Но при ухудшении эпидситуации режим карантина будет ужесточен.

Об этом сообщил глава региона Махамбет Досмухамбетов в ходе онлайн брифинга с участием членов делегации, возглавляемой заместителем премьер – министра РК Ералы Тугжановым.

«Блокпосты восстанавливать пока мы не планируем. Но обращаюсь к жителям региона с просьбой соблюдать меры предосторожности, быть ответственными. Соблюдайте социальную дистанцию и масочный режим, не забывайте про личную гигиену. Хочу напомнить, что при ухудшении ситуации мы будем вынуждены ужесточить режим карантина. Следующие две недели это покажут», — сказал аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов.

Виктор Сутягин