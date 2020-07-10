Блокпостов не будет. Пока

Общество

В Атырауской области блокпосты восстанавливать  не планируют. Но при ухудшении эпидситуации режим карантина будет ужесточен.  

Об этом сообщил глава региона Махамбет Досмухамбетов в ходе онлайн брифинга с участием членов делегации, возглавляемой заместителем премьер – министра РК Ералы Тугжановым.

«Блокпосты восстанавливать пока мы не планируем. Но обращаюсь к жителям региона с просьбой соблюдать меры предосторожности, быть ответственными. Соблюдайте социальную дистанцию и масочный режим, не забывайте про личную гигиену. Хочу напомнить, что при ухудшении ситуации мы будем вынуждены ужесточить режим карантина. Следующие две недели это покажут», — сказал аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов. 

Виктор Сутягин

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