Бизнесмены передали областной больнице партию лекарств

Медикаменты будут использованы для лечения пациентов, находящихся в провизорном стационаре при областной больнице №2.

Напомним, что по инициативе известного в области предпринимателя Махмуда Мералиева был объявлен сбор финансовых средств среди бизнесменов для оказания помощи медикаментами сфере здравоохранения региона. В связи с этим, была создана рабочая группа, куда вошли представители бизнеса, областного акимата, управления здравоохранения, общественных объединений, Палаты предпринимателей Атырауской области. Возглавили рабочую группу известные в регионе предприниматели Айбар Джаниязов и Талгат Бекенов. Сбор средств осуществляется через благотворительный фонд «Сана», список необходимых медикаментов предоставляет управление здравоохранения области.



За первые два дня предпринимателями области было собрано порядка 30 млн. тенге. Часть средств была использована для закупа самых нужных на данный момент препаратов, запрошенных областной больницей. Всего провизорному стационару было передано 3 245 единиц медицинских препаратов по 10 наименованиям. В их числе – дексаметазон, цианокобаламин, пиридоксин, цефтриаксон, азитромицин, ингавирин и другие.

«Очень трудно приобрести медикаменты. Оптовые компании, возможно, из-за загруженности, отвечают очень медленно. Мы подключаем собственные связи. Большую работу по поставщикам ведет руководитель АО «Медицина» Забира Даулетжанова. Как профессионал в сфере медицины, она консультирует нас по всем вопросам и сама активно участвует в закупе медикаментов. Хотелось бы отметить и директора АО «Дезинфекция» Бауржана Кощанова, который раньше работал военным врачом. Он также оказывает нам не только информационную помощь, но и помогает со складскими помещениями. Первая партия медикаментов была передана нами в провизорный стационар при областной больнице №2, так как у них наблюдался острый дефицит ряда медикаментов. Сбор средств продолжается. Также мы планируем оказать безвозмездную помощь и другим лечебным учреждениям области», — рассказал руководитель рабочей группы, генеральный директор ТОО «Идеал Маркет» Талгат Бекенов.

Все желающие принять участие в благотворительной акции «Елмен біргеміз» могут обратиться к руководителям рабочей группы либо в Палату предпринимателей Атырауской области.