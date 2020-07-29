Авиарейсы в Таиланд и Грузию

Казахстан намерен возобновить рейсы в Таиланд и Грузию в августе. Об этом сообщил председатель Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта РК Дастан Рыспеков на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ». Спикер напомнил, что с 20 июня было открыто международное авиасообщение с Турцией и Южной Кореей и в период с 20 июня по 4 июля 622 казахстанских туриста смогли отдохнуть в Турции. «К сожалению, в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки рейсы в Турцию были временно приостановлены. С учетом улучшения эпидемиологической обстановки в настоящее время прорабатываются вопросы по восстановлению авиасообщения еще с рядом стран, в том числе в августе планируется отрыть рейсы в Таиланд и Грузию», — сказал Дастан Рыспеков. Вместе с тем он призвал бизнес и граждан соблюдать все санитарные нормы и правила, так как благодаря этому страна сможет быстрее выйти из карантина.