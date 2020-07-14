Атырау готов к приему врачей из Астрахани

По словам руководителя Управления здравоохранения Атырауской области Нурлыбека Кабдыкапарова, дефицит медицинских кадров в регионе был одним из самых проблемных вопросов на протяжении многих лет. Ситуация еще больше усугубилась во время пандемии коронавируса.

«Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин на прошлой неделе достигли соглашения о привлечении медработников в регион. Мы создали все необходимые условия, связанные с зарплатой, жильем, питанием и транспортом», — сказал Нурлыбек Кабдыкапаров.

По его словам, он ежедневно поддерживает связь с астраханскими врачами. Они тоже готовы. Дело осталось за специальным распорожением от Правительства Российской Федерации.

Отметим, что вчера из Нур-Султана в Атырау прибыли шесть российских врачей. Кроме того, решен вопрос с привлечением в регион, после завершения обучения, более ста медицинских работников.