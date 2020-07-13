Астрахань ждёт отмашки казахстанской стороны

Принято решение направить из Астраханской области в город Атырау гуманитарную помощь и врачей, сообщает телеканал «Астрахань24».

Напомним, что в Казахстане вновь осложнилась эпидобстановка, закрыты границы.

В Астраханской области уже сформировали бригаду медиков из узкопрофильных специалистов. В прямом эфире студии «Астрахань 24» ведущая теленовостей Виктория Соколова обсудила детали предстоящей командировки астраханских врачей с заместителем начальника отдела по связям с общественностью регионального Минздрава Алексеем Васильевым.

«В настоящее время бригады сформированы, специалисты готовы, оборудование и СИЗ для врачей укомплектованы. Ждём отмашки с казахстанской стороны, — отмечает Алексей Васильев. — К сожалению, сегодня болеют не только взрослые, но и дети, но форма лечения схожа. Поэтому в первую очередь здесь акцент на врачах, которые имеют опыт лечения в госпиталях».

Также представитель областного минздрава рассказал, что астраханским врачам предстоит не только консультировать и делиться опытом с казахстанскими коллегами, но и работать в красной зоне.