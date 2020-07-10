Астрахань направит в Атырау врачей и помощь

Вопрос обсуждался в ходе телефонного разговора губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина с акимом Атырауской области Махамбетом Досмухамбетовым. Он состоялся по инициативе казахстанской стороны.

Аким Атырауской области сообщил, что в регионе сложилась неблагополучная эпидемиологическая обстановка из-за вспышки коронавирусной инфекции, выросло число заболевших, введены строгие ограничительные меры.

«Главная проблема на сегодняшний день — это нехватка медиков, — сказал Махамбет Досмухамбетов. – К сожалению, более 200 медицинских работников Казахстана заразились коронавирусом с тех пор, как инфекция была занесена в страну».

Аким попросил своего астраханского коллегу командировать в Атыраускую область узких специалистов: инфекционистов, реаниматологов, анестезиологов, эпидемиологов, пульмонологов, которые имеют опыт работы в астраханском ковидном госпитале.

«Мы решим положительно все вопросы, связанные с проездом, проживанием зарплатой астраханских коллег, — продолжил руководитель Атырауской области. – Наше управление здравоохранения уже прорабатывает эти вопросы с астраханскими коллегами».

Губернатор Игорь Бабушкин выразил слова поддержки всем жителям Атырауской области в это непростое время.

«Мы формируем и в ближайшее время направим в Атыраускую область груз гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом. Он будет укомплектован индивидуальными средствами защиты: медицинскими масками, дезинфицирующими средствами – это всё необходимо в первую очередь, — сообщил губернатор Астраханской области. – Мы также готовы командировать из Астрахани к вам в Атырау пять опытных врачей».

В состав бригады вошли Алвира Рыжкова, врач терапевт, Шахбоз Нажмудинов, детский хирург, Айгуль Сарсенгалиева, врач педиатр, Роза Тулущева, врач общей практики, Анна Чепель, врач СМП и Месрихан Месриханов, детский хирург-уролог. Бригада укомплектована всем необходимым, включая средства индивидуальной защиты.

Согласно разработанному плану, астраханские специалисты помогут казахским медикам в диагностике опасного вируса, а также снизят нагрузку на местных врачей, что позволит более тщательно прорабатывать каждый случай COVID-19 и поможет избежать необратимых последствий.

Махамбет Досмухамбетов поблагодарил Игоря Бабушкина за оперативность и поддержку. Губернатор Астраханской области и аким Атырауской области договорились обсудить в режиме видеоконференцсвязи перспективы межрегионального сотрудничества. Разговор состоится сразу же после того, как ситуация по коронавирусу стабилизируется.