Аптеки в парламентский час

Первый день парламентских каникул депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан Бейбит Мамраев провел в атырауских аптеках.

«Давайте вместе пройдемся по аптекам нефтяной столицы!» — предложил мажилисмен корреспондентам «ПК», зная о проблеме лекарств в родном Атырау.

РАЗГОВОРЫ В ОЧЕРЕДИ

Бейбит Мамраев только что прибыл из столицы, поэтому ему удобнее было начать объезд с европейской части Атырау. Заезжаем в аптеку «Семейное» в Авангарде. Уже издалека замечаем небольшую очередь, где, в основном, пожилые люди. Дистанция соблюдается, люди в масках. Но все — под палящим солнцем. Администрация аптеки все же позаботилась о покупателях, приготовив стулья и небольшой навес. Вот только охранник забыл их расставить.

— Это же ужас! Такой зной, а мы на солнцепеке! — возмущалась женщина в соломенной шляпе, вытирая платочком шею. — А я еще меновазин нигде не могу купить! Многие аптеки обошла.

Забегая вперед, скажем, что меновазин она купит именно здесь.

Бейбит Мамраев, выстояв очередь, заходит в аптеку. Он вслух замечает, что в помещении отсутствует информация о коронавирусе. «Да ее же много в соцсетях, в интернете!» — говорим мы. На что мажилисмен отвечает: «Люди пожилые в соцсетях и интернете почти не сидят. А в аптеках бывают часто».

— У вас есть парацетамол? – спрашивает Мамраев аптекаря. Тот утвердительно кивает. Парацетамол имеется в разных видах – в таблетках, жидкий, в свечах. Депутат купил пачку обычного жаропонижающего. Затем представился и поговорил с провизором о наличии лекарств. Как выяснилось, здесь продаются все необходимые медикаменты. Нет только обычных ртутных градусников — взамен предлагаются электронные.

— А в социальной аптеке нет ни аспирина, ни парацетамола, ни других медикаментов, — вздыхает покупательница у другой кассы. — Сын мой — инвалид с детства, стоит на учете в психдиспансере. Вот пришла сюда.

— А вы мажилисмен, да? — вдруг обращается женщина к Мамраеву. — Вы не знаете, почему нам не перечислили пять тысяч из соцпомощи? Обещал ведь Президент. Я проверяла — денег нет.

Мамраев терпеливо объясняет, что деньги только начинают перечислять, и скоро они поступят на карточку. Затем пообещал, что напомнит об этом вопросе представителям местной власти.

Еще одна женщина по фамилии Кисатова пришла в эту аптеку за препаратом «Тромбо АСС», которого нет в городской поликлинике №7. Находящиеся рядом нуротановцы записывают ее телефон. Мажилисмен тоже берет на карандаш.

— Переговорил незадолго до нашего экспромт-рейда с Гражданским Альянсом, — говорит Мамраев. — Так вот, общественники говорят, что именно в маленьких аптеках нет лекарств. Отсюда вопрос: регулирует ли местная власть системные направления работы? Знаю, что волонтеры создали свой чат, друг другу сообщают о том, где и какие лекарства в Атырау есть. Но Гражданский Альянс — все равно частная инициатива. А такие вещи в законодательном порядке отработаны. Зачастую мы стучимся в открытые двери.

Мажилисмен поделился, что и в столице одно время не было лекарств. Сейчас все налаживается.

АПТЕЧНОЕ МЕНЮ

— Не может быть стопроцентной нехватки медикаментов, — подчеркивает он. — Государство обеспечивает прежде всего поликлиники. Значит, надо помочь существующей системе правильно работать, и если возникают проблемы, их нужно решать как на законодательном, так и на организационном уровнях. Роль «Nur Otan» в лекарственном вопросе тоже есть — партия делает большую работу.

— У нас люди жаловались, что какое-то время не было лекарств в атырауских больницах для тех, кто лечится от коронавируса. Вы в курсе? — спросили мажилисмена журналисты.

— В больницах нет лекарств? А вот этому нельзя давать ход, с этим бороться надо. Слышали, наверное, что всего по стране около ста медработников были пойманы, когда они продавали лекарства своим же пациентам? В больницах должно быть все для обеспечения больных. Особенно — для лечения от коронавируснойинфекции, — убежден депутат Мажилиса.

К слову, о завышении цен на медикаменты. Мамраев говорит, что в столичных аптеках развешаны объявления о том, что в случае обнаружения завышенных цен, покупатели могут немедленно позвонить владельцам той или иной аптеки. И посоветовал подобные объявления разместить и в атырауских аптеках.

— А здесь видите — телефоны указаны, но никто трубки не поднимает! – говорят волонтеры Гражданского Альянса. — А ведь как было бы удобно: позвонить и спросить, есть ли то или иное лекарство, а не жариться на улице в очереди.

— Да, пожилые люди стоят на солнце, для них ведь полчаса ожидания уже опасно для здоровья, — говорит Мамраев, глядя на того самого охранника, позабывшего вынести навес и стулья для покупателей. Правда, потом тот исправил свою оплошность.

ГРАДУС ВНИМАНИЯ

Заходим в аптеку под многообещающим названием «Гиппократ». Недели две назад здесь наблюдалась острая нехватка противовирусных лекарств и градусников. Сегодня медикаменты появились, но вот градусников по-прежнему нет. Кстати, во время рейда мы столкнулись с подобной ситуацией и в других аптеках.

В кармане Бейбита Мамраева — три вида антисептика. Их наличием, к слову, мажилисмен интересовался во всех аптеках. В половине из них антисептики продавались в огромных бутылях. Пользуясь случаем, приобрела такую бутыль производства некоей актауской фабрики и корреспондент «ПК».

— Перелью дома в маленькую емкость, — пояснила я коллеге.

— Одно время говорили, что в Казахстане не выпускают удобные маленькие емкости, — сказал, заметив мою покупку, Мамраев. — Сейчас, насколько я знаю, вопрос решен.

НАДЕНЬТЕ МАСКУ!

…Маленькая аптека «На Курмангазы». Градусников нет, нет и алоэ в уколах, меновазина. Парацетамол тоже отсутствует в продаже.

— Но мы предлагаем заменители — «Тайфол», например, — говорит провизор этой аптеки. — Работаем с поставщиком — оптовым складом «Инкар». Все, что есть у них на складе, мы и заказываем. Если нет аспирина, то другие заменяющие препараты предлагаем.

— Это вы молодцы! — похвалил аптекарей депутат Мажилиса. – Действительно, если нет парацетамола, то хорошо бы объяснить людям, что есть заменяющие его препараты. А я вижу, что таких медикаментов тут немало. Главное — проконсультировать, посоветовать аналоги и не создавать проблему на ровном месте. А как насчет цен? Сильно разнятся с теми, которые предлагаете на замену?

— Ну, чуть дороже выходит. Зато они в наличии, — говорит аптекарь, поправляя на лице марлевую самодельную маску, почему-то закрыв ею только рот.

— Маски сами делаете? В продаже нет? — интересуется Мамраев. — А есть разовые маски? По 85 тенге? Понятно. А вы сами почему только рот маской прикрываете? Нос тоже нужно! Наденьте, пожалуйста, правильно маску.

В ответ аптекарь, смутившись, поправляет свою маску.

Поинтересовался Мамраев и тем, как отпускают антибиотики. Аптекарь объяснила, что сейчас в Атырау почти все поликлиники перешли на онлайн, поэтому лекарства продают без рецепта. Покупатели показывают назначения врача, присланные на сотовый телефон. Это немного удивило мажилисмена, что он и записал в свой блокнот.

Мамраев спросил, есть ли единый Call-центр по лекарствам. Выясняется, что нет. Выходя из аптеки, мажилисмен часто обращал внимание на дезинфицирующие коврики — почти везде они были сухими. Это говорит о том, что атырауские аптеки сами не соблюдают санитарных норм.

Надежда ШИЛЬМАН,

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