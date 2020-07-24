Аптеки оштрафованы на 2.5 млн тенге

На сегодняшний день к административной ответственности привлечены 16 аптек. Их владельцы оштрафованы на общую сумму более 2 569 650 тенге.

«Специальной мониторинговой группой при Департаменте Агентства по противодействию коррупции по Атырауской области на ежедневной основе проводится мониторинг аптек и медицинских учреждений. Мониторинг проводится в целях недопущения фактов реализации лекарственных средств по завышенной цене и прозрачного распределения прибывшей из различных стран гуманитарной помощи. Выявлены многочисленные нарушения. Так, аптека, расположенная по адресу мкрн Нурсая, 27 продавала «Новиган Нео» по 700 тг. Тогда как согласно утвержденному приказу МЗ РК предельная розничная стоимость препарата 583 тенге. В результате допущенных нарушений аптека привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 180570 тенге», — рассказал первый заместитель руководителя областного Антикоррупционного департамента Айдос Мамыт. Сообщив что на упаковках ставится печать «Гуманитарлық көмек – ТЕГІН», что снижает риски дальнейшего нецелевого использования товара.

Отметим, что случае повторного превышения цен действие лицензии аптеки будет приостановлено. Граждане по факту завышенных цен на лекарства могут отправлять сообщения на номер в Whatsapp +7 702 000 24 94 или Call center 1424. В случае, если имеются сомнения в цене лекарства можно проверить его максимально предельную розничную стоимость в утвержденном приказе МЗ РК по ссылке adilet.zan.kz.