Акимы доложили Президенту о санитарно-эпидемиологической ситуации

Общество

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали на своей странице в социальной сети facebook.

«Акимы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, Алматинской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областей доложили Главе государства о санитарно-эпидемиологической ситуации в соответствующих регионах. Наблюдается тенденция снижения заболеваемости коронавирусом, растёт количества вылеченных пациентов. В целом ситуация стабилизируется. Создан запас коечных мест, лекарственных изделий. Президент поручил держать ситуацию под строгим контролем, рассматривая эту задачу в качестве приоритетной. Важное значение имеет соблюдение карантинных мер, в связи с чем следует продолжать активную разъяснительную работу с гражданами.»

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