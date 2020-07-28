Акимы доложили Президенту о санитарно-эпидемиологической ситуации

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали на своей странице в социальной сети facebook.

«Акимы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, Алматинской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областей доложили Главе государства о санитарно-эпидемиологической ситуации в соответствующих регионах. Наблюдается тенденция снижения заболеваемости коронавирусом, растёт количества вылеченных пациентов. В целом ситуация стабилизируется. Создан запас коечных мест, лекарственных изделий. Президент поручил держать ситуацию под строгим контролем, рассматривая эту задачу в качестве приоритетной. Важное значение имеет соблюдение карантинных мер, в связи с чем следует продолжать активную разъяснительную работу с гражданами.»