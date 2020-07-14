42500 тенге: кому и как назначается

Кому и как назначается выплата 42500 тенге. Об этом в ходе онлайн пресс-конференции на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК сообщил министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ». «На заседании Правительства РК нашли решение ряд вопросов по ситуации с коронавирусной инфекцией. В третьем квартале назначение АСП будет проактивно переназначена без заявления, на основании тех данных, которые имеются. Если сроки инвалидности приходятся на этот период, то автоматически продлеваться будут. Порядка 29 тысяч инвалидам будет продлена инвалидность. В период ЧП мы предоставили помощь социально уязвимым слоям населения назначали выплату для продовольствия. Такие выплаты будут назначены 1 млн 150 людям. На июль месяц назначается социальная выплата на сумму 42500 тенге. В этот раз 42500 назначается по тому же принципу, которое применялось в период ЧП. То есть, это те, кто потерял работу в связи с ограничениями, введенными из-за коронавируса. Это наемные рабочие, частные предприниматели и самозанятые. В этот раз выдаем на один месяц», — рассказал Биржан Нурымбетов. В этот раз оператором выплаты также является Государственный фонд социального страхования. «Ранее мы говорили о финансовом положении данного фонда. Действительно его положение ограничено. В ближайшую неделю должен решиться этот вопрос. В течение недели мы отработаем правила выдачи выплаты, согласуем с соответствующими органами и протестируем свой портал. По нашим планам, в пятницу все порталы будут открыты для подачи заявок. С понедельника уже будем назначать выплату. Заявки начнем принимать с пятницы», — заключил министр труда и социальной защиты населения РК. Напомним, в понедельник Президент РК сообщил, что Правительство выплатит 42500 тенге за июль нуждающимся.