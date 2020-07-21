42500: поступило почти 1500 заявок

В регионе поступило 1 489 заявлений от работодателей на назначение социальных выплат 2 140 работникам, сообщает служба коммуникаций Атырауской области.

В настоящее время на заседаниях штаба рассмотрено 412 обращений от 403 работодателей, которые направлены в Правительство для назначения социальных выплат.

Ранее на онлайн-брифинге руководитель областного управления координации занятости и социальных программ Серик Камидолла сообщил, что 42 500 тенге за июль могут получить только 5 категорий граждан.

Это работники, находящиеся в отпуске без сохранения заработной платы, индивидуальные предприниматели, лица, занимающиеся частной практикой, физические лица, получающие доходы по договорам гражданско – правового характера, предметом которых является выполнение работ и плательщики ЕСП. Заявки принимаются до 1 сентября 2020 года, — рассказал глава управления.

Отметим, что заявление о назначении единовременной выплаты подается:

1) через веб-портал « электронного правительства» ;

2) через портал Enbek.kz;

3) для лиц, кроме работников, находящихся в отпуске без сохранения заработной платы -telegram-bot электронного правительства и aitu-botпортал 42500.enbek.kz;

4) через мобильные приложения и интернет-ресурсы банков второго уровня.