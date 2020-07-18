3 тыс семей получат лекарств на 30 млн тенге

Завтра, согласно поручению акима Атырауской области Махамбета Досмухамбетова, лекарственные средства на сумму 30 миллионов тенге будут распределены бесплатно среди социально уязвимых групп населения области», -передаёт Региональная Служба коммуникаций.



«Наша цель — это, прежде всего, обеспечение необходимыми лекарствами социально уязвимых слоев населения. Совместно с областным фондом «Біз біргеміз» были приобретены и укомплектованы лекарственные наборы на 30 миллионов тенге. Препараты будут бесплатно розданы инвалидам первой группы, а также родителям детей с ограниченными возможностями. Списки нуждающихся в помощи людей полностью подготовлены. Данная мера поддержки будет продолжена и в будущем», — сказала заместитель акима Атырауской области Бакытгуль Хаменова.

Волонтеры доставят пакеты с 30 различными лекарствами 3000 семьям города Атырау и семи районов.