15 июля ТВ и радио будут вне зоны доступа

Общество


15 июля 2020 года с 03:00 до 17:00 проводятся планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. В связи с этим, на время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана.
«АО «Казтелерадио» ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой и эфирной сетей. Данные работы необходимы для обеспечения качественного телерадиовещания, учитывая, что квартальные планово-профилактические работы дают возможность длительно отключать сервис, в этот период проводятся и дополнительные работы по модернизации технических средств.
​По всем вопросам обращаться в call-центр АО «Казтелерадио» по тел.: 193 и +7 (727) 258 15 00;
Также по следующим мессенджерам:
Telegram: https://t.me/joinchat/FNZ5v1TDpKD4QLp_lZr7ug
WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/Gk2loSQO8kUAdJ2XhJI0x
https://wa.me/77072581500
Приносим извинения за временные неудобства.

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