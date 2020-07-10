15 июля ТВ и радио будут вне зоны доступа



15 июля 2020 года с 03:00 до 17:00 проводятся планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. В связи с этим, на время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана.

«АО «Казтелерадио» ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой и эфирной сетей. Данные работы необходимы для обеспечения качественного телерадиовещания, учитывая, что квартальные планово-профилактические работы дают возможность длительно отключать сервис, в этот период проводятся и дополнительные работы по модернизации технических средств.

​По всем вопросам обращаться в call-центр АО «Казтелерадио» по тел.: 193 и +7 (727) 258 15 00;

Также по следующим мессенджерам:

Telegram: https://t.me/joinchat/FNZ5v1TDpKD4QLp_lZr7ug

WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/Gk2loSQO8kUAdJ2XhJI0x

https://wa.me/77072581500

Приносим извинения за временные неудобства.