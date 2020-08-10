УЧЕНИК НИШ победил в конкурсе APPLE

Учащийся 10 класса Назарбаев Интеллектуальной школы города Атырау Аскар Альмухаметов стал призером на конкурсе, организованном компанией Apple. На прошедшем онлайн-конкурсе атырауский школьник представил смоделированный симулятор домбры, который может успешно применяться в обучении игре на музыкальном инструменте, — сообщает пресс-служба школы.

«Каждый год компания Apple устраивает конференции разработчиков, где анонсирует часть из своих продуктов. Вместе с этим проходит конкурс среди школьников и студентов, занимающихся программированием. В результате этого конкурса победители получают грант, который дает возможность бесплатно посетить конференцию в Сан-Франциско (США). В этом году из-за пандемии COVID-19 конференция состоялась в удаленном режиме и у победителей была возможность пообщаться с инженерами из головного центра Apple», — говорит юный разработчик.



Организаторы конкурса высоко оценили старания казахстанского стартапера. Они передали ему куртку с логотипом компании, брелок и диплом за участие на конкурсе. Сейчас же талантливый ученик Назарбаев Интеллектуальной школы продолжает свою работу над симулятором домбры. Как рассказал автор мобильного приложения, работа ведется на языке программирования Swift, который в будущем будет поддерживается на трех языках.

Аскар Альмухаметов является призером различных республиканских и международных IT проектов. Он также работал над мобильным приложением «Qulynym», который собрал в себе казахскоязычный медиаконтент для детей дошкольного возраста. В будущем Аскар планирует разработать собственные цифровые продукты, которые смогут улучшить жизнь казахстанцев.