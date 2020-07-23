Учащиеся 1 -11 классов будут обучаться дистанционно. Но не все

Школьники проведут первую четверть учебного года дома на дистанционном обучении, сообщает служба коммуникаций Атырауской области.

С 1 сентября этого года первую четверть учащиеся с 1 -11 классы проведут в дистанционном формате. Это касается всех школ страны, за исключением малокомплектных сельских школ, которые находятся в отдаленных населенных пунктах. Об этом на брифинге в службе центральных коммуникаций сообщил министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов.

Учащиеся отдаленных сельских школ и дежурных классов для начальной школы по заявлению родителей будут посещать занятия в классах. В 5 районах области в Кызылкогинском, Курмангазинском, Махамбетском, Исатайском и Индерском районах насчитывается 26 малокомлектных школ. Общее количество учащихся — 1853. Дети будут обучаться посменно по 10-15 человек в одном кабинете, перемены будут проводиться в разное время, при входе будет замеряться температура. Это касается и городских школ,- сказала временно исполняющая обязанности директора методического центра управления образования Атырауской области Орынтай Биманова.

Отметим, что всего в Атырауской области в предстоящем новом учебном году в школу пойдут более 131 тысячи учеников.