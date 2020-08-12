Сколько школьников нуждаются в Интернете

Об этом на прошедшем брифинге, с участием представителей СМИ сказал аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов, сообщает служба коммуникаций Атырауской области.

В связи с пандемией в 2020-2021 учебном году школьники будут обучаться дистанционно. Но, по желанию родителей для учащихся начальных классов будут организованы дежурные школы классы.

По словам главы региона, в области 16 693 школьника нуждаются в компьютерах, для решения этой проблемы к началу нового учебного года, школьникам организована раздача на возвратной основе 15 246 школьных компьютеров.

Махамбет Досмухамбетов отметил, что в первую очередь предпочтение будет отдано многодетным и малообеспеченным семьям: «3000 детей нуждаются в Интернете. В связи с этим АО «Казахтелеком» работает над подключением доступа к сети интернет.

Кроме того, заключаются договоренности с операторами мобильной связи и на безвозмездной основе закупаются 3 тысячи роутеров из фонда всеобуча», — сказал он.