Пять поручений акима

На прошедшей сегодня августовской конференции аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов озвучил пять задач, которые необходимо решить в ближайшее время.

Среди них строительство пяти аварийных школ и переход 12 школ с трехсменной на двухсменное обучение. Управление образования также должно урегулировать проблему дефицита кадров, вести профориентацию в школах совместно с колледжами, вузами и отраслевыми организациями.

— Кроме того, необходимо пересмотреть саму систему управления образования, которая тоже должна меняться со сложившимися реалиями, — сказал аким области.

И пятое поручение главы региона касалось работы по цифровизации организаций образования. Махамбет Досмухамбетов поручил управлению образования обеспечить доступ к различным интернет-платформам для дистанционного обучения учащихся.

Анжелика КИМ

Фото из открытых источников