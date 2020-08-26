Пять поручений акима

Образование
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На прошедшей сегодня августовской конференции аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов озвучил пять задач, которые необходимо решить в ближайшее время.

Среди них строительство пяти аварийных школ и переход 12 школ с трехсменной на двухсменное обучение. Управление образования также должно урегулировать проблему дефицита кадров, вести профориентацию в школах совместно с колледжами, вузами и отраслевыми организациями.

— Кроме того, необходимо пересмотреть саму систему управления образования, которая тоже должна меняться со сложившимися реалиями, — сказал аким области.

И пятое поручение главы региона касалось работы по цифровизации организаций образования. Махамбет Досмухамбетов поручил управлению образования обеспечить доступ к различным интернет-платформам для дистанционного обучения учащихся.

Анжелика КИМ

Фото из открытых источников

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