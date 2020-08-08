Онлайн или офлайн?

На сегодняшний день в Атырауской области на посещение дежурных классов всего поступило 20 тысяч 376 заявлений. Об этом сообщаетпресс-служба областного управления образования.

Пока еще рано говорить о том, сколько всего дежурных классов начальной школы области откроют свои двери для учеников. Но, связавшись с несколькими руководителями городских и сельских школ, мы узнали, что заявления от родителей потихоньку поступают. Так, например, директорСШ №12 им.Ф. Досымовой Ербол Қашаубай, сообщил, что всего в этом году с 1 по 4 класс у них23 класса.

— На сегодняшний день от родителей к нам поступило на посещение дежурных классов около 180 заявлений — ответил директор городской школы.

В школе №7 города Кульсары с 1 по 4 класс насчитывается 15 классов, а всего обучаются 600 детей. Директор Бибигуль Мукашева сообщила, что на 7 августа 40 родителей начальных классовизъявили желание привести детей в школу.

В сельской школе Ж.Мырзагалиева села Тущикудык Исатайского района пока заявлений не так много. Директор Исмагулова Табила сказала, что у нее на столе пока всего 18 заявлений. — В основном это родители 1-2 классов. Четыре заявления – в 3 класс и одно — в 4, — информирует директор сельской школы. Но она уверена, что к началу учебного года желающих станет больше. В средней школе Ж.Мырзагалиева обучается 1000 детей из них 392 составляют ученики 1-4 классов.

Учитель начальных классов городской школы №4имени Ю.Гагарина Людмила Резвых в этом году принимает первоклашек. И надеется, что родители все же изъявят желание отправить детей в школу.

– Все-таки первый класс, надо познакомиться, — говорит педагог. – Ко мне пока поступило всего 10 заявлений. Но думаю, к 1 сентября я увижу гораздо больше детишек, — предположила педагог.

По словам Людмилы Резвых, в школе имени Ю.Гагарина в этом году открывается всего 3 первых класса, на сегодняшний день это 60 детей.

Отметим, согласно решению Министерства образования и науки РК, в Казахстане вдистанционном режиме будут обучаться дети 5-11-х классов, за исключением малокомплектных школ. А вот учащиеся начальной школы смогут посещатьдежурные классы по заявлению родителей.

Анжелика КИМ