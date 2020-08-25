Ноутбук вместо портфеля

Переход на дистанционное обучение выявил проблему нехватки компьютеров и отсутствия доступа к интернету. Последняя четверть прошлого учебного года вынесла этот вопрос на первый план.

Между тем, в школах региона в этом году будут обучаться около 132 тысяч учеников. О ходе подготовки к новому учебному году шла речь на заседании комиссии по делам несовершеннолетних под председательством заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой.

Как было отмечено, проблема решается – 15 246 школьных компьютеров временно перейдут под управление учеников. На 282 млн тенге, выделенных из местного бюджета, планируется приобрести 1 611 ноутбуков. Также 250 млн тенге выделили из республиканского бюджета для покупки 1 389 ноутбуков. В общей сложности будет приобретено три тысячи единиц компьютерной техники. Кроме этого, ожидается, что в конце сентября в область доставят еще 18 510 компьютеров.

По словам спикера, в данное время АО «Казахтелеком» занято подключением 1 800 семей к сети интернет.

– В первую очередь компьютеры должны получить дети из многодетных семей. Им предлагаю выдавать хотя бы по два ноутбука, – обратилась к акимам районов Бакытгуль Хаменова. – Во время летних каникул решили еще одну актуальную проблему, связанную с доступом в интернет. На сегодняшний день, кроме 14 школ в Курмангазинском, Кызылкогинском и Исатайском районах, все 182 учебных заведения подключены к интернету. Дети этих 14 школ будут посещать уроки в обычном режиме. Также жителям новых 28 населенных пунктов города Атырау, где наблюдается низкая скорость интернета, закупили 3000 роутеров на безвозвратной основе.

С новыми правилами ежегодной республиканской акции «Дорога в школу» ознакомила руководитель отдела областного управления образования Алмагуль Кайрлиева. С нынешнего года акция будет проводиться на портале «Atamekenim.kz» на постоянной основе, спонсоры смогут помогать нуждающимся по заявкам, размещенным на сайте. Отмечено, что на сегодняшний день на портале зарегистрированы данные 9 607 атырауских детей, 3 641 из них уже получили помощь.

Подводя итоги заседания комиссии, Бакытгуль Хаменова отметила, что во всех районах создадут мониторинговые группы, которые досконально будут проверять готовность школ к новому учебному году.

Ляззат САЛИМОВА

Фото Ануара АБИЛГАЗИЕВА