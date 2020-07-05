Никуда ехать не нужно

Прием заявлений на творческие экзамены продлятся до 18.00 часов 7 июля, с 8 числа уже начнутся экзамены, — проинформировала ответственный секретарь приемной комиссии АГУ Айнагуль Дюсекенова.

— В этом году, в связи с карантином, творческие экзамены по всей республике пройдут в режиме онлайн.

Отметим, что для абитуриентов, которые решили посвятить себя творческой специальности, сдают экзамены в том вузе, где хотят учиться. В этом году нормативы по данным экзаменам снижены и на творческие специальности выделены образовательные гранты. Итоговые оценки будут опубликованы на сайтах и образовательных программах вуза.

Кроме того, те выпускники, которые не набрали пороговый балл, тоже могут принять участие в творческих экзаменах и получить высшее образование уже в этом году. По правилам вуза, эти абитуриенты в течение учебного процесса смогут перевестись на другую специальность.

Анжелика КИМ