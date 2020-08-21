Кто пойдет в дежурный?

До начала учебного года осталось меньше десять дней. Согласно постановлению Министерства образования и науки РК, в этом году учащиеся начальных классов, при наличии заявлений от родителей, 1 сентября смогут сесть за школьные парты.

На сегодняшний день по Атырауской области на посещение дежурных классов всего поступило 21 637 заявлений. Об этом сообщила пресс-служба областного управления образования. Жительница города Атырау Гульнара Панабаева, у которой внук в этом году идет в первый класс, тоже написала заявление, чтобы ребенок учился в стенах школы.

— Мы очень переживали по этому поводу, и были крайне растеряны, как первоклашку можно будет обучить азам школьной жизни в домашних условиях, — делится с нами женщина. — Я уверена, что детям начальных классов все же надо учиться традиционным путем, если есть хоть какая-то возможность.

Учитель начальных классов СШ №4 имени Ю. Гагарина Людмила Резвых в прошлом году выпустила 4 класс и в этом году принимает первоклашек.

— Я тоже не представляла, как буду учить детишек дистанционно, — делится с нами педагог. — Все-таки первый класс, надо познакомиться с ребятами. Лично ко мне поступило всего десять заявлений от родителей, которые хотят, чтобы их дети посещали дежурные классы. Но, надеюсь, к 1 сентября их станет больше.

По словам Л. Резвых, в этом учебном году в школе №4 открываются три первых класса, пока это 60 детей.

Конечно, еще рано говорить о том, сколько всего дежурных классов начальной школы области откроют свои двери для учеников. Но, связавшись с несколькими руководителями городских и сельских школ, мы узнали, что заявления от родителей поступают. Так, например, директор СШ №12 им. Ф. Досымовой Ербол Кашаубай, сообщил, что всего в этом году с 1 по 4 классы у них 23 класса.

— На посещение дежурных классов от родителей к нам поступило пока 180 заявлений, — ответил директор городской школы.

Поступают заявления на обучение офлайн и в селе. Директор школы имени Ж. Мырзагалиева села Тущыкудук Исатайского района Табила Исмагулова сообщила, что у них всего обучается 1000 детей. Из них в 1-4-х классах — 392 ученика.

— У нас пока 18 заявлений, в основном это родители 1-2 классов. Четыре заявления — в третий класс и одно — в четвертый, — информирует директор сельской школы. Но она уверена, что к началу учебного года желающих станет больше.

Однако не все педагоги и родители готовы рисковать своим здоровьем и здоровьем детей. Например, учитель начальных классов средней школы №7 города Кульсары Жанаргуль Шагарбаева поделилась, что у них по сравнению с другими районами очаг заражения коронавирусом был самый большой.

— Из-за вахтовых поселков, расположенных в нашем городе, много людей пострадало от инфекции, поэтому, несмотря на стабилизацию эпидситуации, опасения все же есть, — выражает свое мнение учитель.

Тем временем, директор вышеназванной школы Бибигуль Мукашева сказала, что 40 родителей начальных классов уже изъявили желание привести детей в школу. Но она подтвердила опасения коллеги, что ситуация в Кульсары немного другая по сравнению с другими населенными пунктами, и этот вопрос они будут решать совместно с главным санврачом района.

Отметим, что в общеобразовательной школе №7 г. Кульсары обучаются 600 учеников.

Дистанционка становится ближе

Что касается учащихся 5-11-х классов, то они однозначно будут обучаться в дистанционном режиме, за исключением малокомплектных школ (напомним, в Атырауской области 26 малокомплектных школ: в Кызылкогинском, Курмангазинском, Махамбетском, Исатайском и Индерском районах. Общее количество учащихся составляет 1853 ученика. Из них самая многочисленная — школа «Аккала» в Индерском районе, в ней обучаются 170 детей, а самая малочисленная — школа «Жаскайрат» в Исатайском районе, где всего пятеро учеников).

В связи с этим мы поинтересовались насчет оснащения компьютерами и наличием интернета в районах.

По словам пресс-секретаря управления образования Амины Мухитовой, на балансе школ области в настоящее время 15 246 компьютеров. В планах — закупка на тендерной основе еще 3 тысяч компьютеров.

Между тем, Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК совместно с операторами сотовой связи прорабатывает вопрос по выпуску специального тарифного плана «Білім» для учителей, учеников и студентов. Как сообщил исполняющий обязанности министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, тарифный план включает в себя безлимитный доступ к 380 отечественным образовательным ресурсам, включая казахстанские системы видеоконференцсвязи. И абонентская плата специального тарифа «Білім» составит 990 тенге в месяц. Также, по словам Мусина, данный тарифный план станет доступен для использования после 20 августа. Условия подключения сейчас прорабатываются Министерством образования и науки РК. Кроме того, операторы связи предоставят дополнительно 1 ГБ интернет-трафика. Данная информация направлена регионам с предлагаемыми тарифными планами и указанием контактных лиц. В настоящее время акиматами проводится работа по закупу услуг по обеспечению интернетом школьных учреждений.

Будет ли закупать данный тарифный план наша область, пока неизвестно, хотя, как известно, проблемы с выходом в Сеть в районах имеются. Так, директор школы имени Ж. Мырзагалиева села Тущыкудук Исатайского района Табила Исмагулова сообщила, что на сегодняшний день 45 семей села Тущыкудук не подключены к интернету, это 90 учащихся. Сегодня районо и местная администрация рассматривают пути решения данной проблемы через мобильную связь. Аналогичные проблемы с выходом в интернет существуют и в других районах области.

Анжелика КИМ

Фото иллюстративное, из архива редакции «ПК»