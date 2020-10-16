Регламентированный БАРДАК

Попробуйте найти крайнего, когда у одного земельного участка несколько хозяев, и каждый из них предендует на собственность. Или же пострайтесь понять состояние человека, у которого опускаются руки от безысходности и бессилия, видя, как болезнь забирает ближнего. И такие ситуации – не кадры из фильма, а вещи, происходящие в реальности. Происходит это отчасти от того, что государственные услуги, мягко говоря, оказываются некачественно.

Вот такой вывод можно было сделать по итогам состоявшегося заседания межведомственной рабочей группы департамента по делам государственной службы, повесткой дня которого были вопросы оказания государственных услуг в сфере земельных отношений и в сфере здравоохранения области. Вел встречу руководитель департамента Агентства РК по делам государственной службы по Атырауской области Салауат Муксинов.

Ненадежный геопортал

Выступивший по первому вопросу заместитель акима города Атырау Жумабек КАРАЖАНОВ разъяснил ситуацию по доступности электронных услуг в сфере земельных отношений, проблемные вопросы и пути их решения. Так, по его словам, за прошедшие девять месяцев предоставлено 4 220 услуг, из них удовлетворено 3 917 обращений, а по 303 отказано. Ответы были даны в обозначенные сроки. На сегодня по городу Атырау зарегистрировано 88 894 заявления на выдачу земельного участка под ИЖС. В данное время удовлетворяются заявления, поданные горожанами в 2005 году. Участки выделаются в населенных пунктах Атырауский, Кокарна, Водников, Жанаталап, Таскала, Дамба. В прошлом году было выделено 288 наделов, за девять месяцев текущего года – 556 участков. В текущем году будут удовлетворены заявления, зарегистрированные в 2006 году, в очереди – 4 058 человек, очередникам будут выделены наделы в мкр. «Жулдыз-4» и «Аксай-3». На сегодня готовы к выдаче под ИЖС 407 участков в населенных пунктах Аксай, Кайнар, Еркинкала, Водниково. Также готовятся три тысячи участков на территории Еркинкалинского сельского округа и еще столько же участков в населенных пунктах Жулдыз, Аксай и Зарослый.

В целях развития предпринимательства в текущем году проведено два аукциона по продаже 47 земельных участков, в ходе которых общая стоимость земель повысилась с 33 млн до 51 млн тенге.

К слову, Жумабек Каражанов проинформировал о деятельности созданной при городском акимате земельной комиссии, в состав которой помимо предпринимателей входят представители неправительственных объединений, которые каждую неделю должны рассматривать документы, касающиеся земельных отношений. Однако из-за отсутствия кворума сроки рассмотрения документов отодвигаются, а заставить общественников участвовать в работе комиссии нет возможности.

– При оформлении земельного участка нужно в обязательном порядке выезжать на месторасположение, так как сведения на геопортале часто ошибочны. Два года назад городская прокуратура выявила, что люди под видом дома сдают пустой участок или же постройку в виде сарая, туалета и так далее. Осмотр участка требует времени, а по стандартам госуслуг время рассмотрения заявлений ограничено 15 рабочими днями. Поэтому нужно увеличить этот срок до одного месяца, – высказал предложение Ж. Каражанов.

Представитель РГП «Атамекен» Сарсенбай Жолдыбаев сообщил, что из-за неразберихи с земельными участками страдает бизнес. К примеру, предприниматель приобрел участок, построил двухэтажный офис, потом выясняется, что участок принадлежит третьему лицу. Получается, что предприниматель вынужден будет снести построенное им здание…

– Да, есть такие проблемы. По геопорталу есть накладки, но они составляют 10-15 процентов, и у нас тоже много проблем из-за этого. Но с будущего года будем работать по электронной карте, потому как все земельные участки Атырау будут переведены в электронный формат. А при вышеизложенной ситуации предпринимателю надо обратиться в суд. К примеру, человек получил землю в 2011 году, через семь лет требуют вернуть участок собственнику по той простой причине, что ранее он был выделен другому. Путаница с документами была допущена в 2011-2012 годы, – признает Ж. Каражанов.

– Очевидно то, что у нас земля стала предметом бизнеса, житель берет землю под ИЖС, потом продает, абсолютно точно зная, что это незаконно. Он поступает следующим образом: договаривается об условиях с покупателем. Тот по его доверенности строит дом в течение нескольких лет, а потом просит документы для оформления. И тут владелец участка передумывает, и наивная вторая сторона оказывается в непонятной ситуации! Много таких конфликтных ситуаций. Люди рискуют, покупая у собственника землю. Вот тут исполнительная власть должна решать все эти проблемы только в правовом поле, основываясь на букву закона, – предложил общественник Арман Рахметов.

По мнению члена рабочей комиссии Таната Нурумова, который не может получить участок или цокольный этаж для открытия спортивной секции, на земельных аукционах преимущество отдается только рестораторам и т.д.

– К примеру, цокольные этажи в микрорайоне «Нурсая» или «Алмагуль» находятся в разбитом состоянии вот уже тринадцатый год, но получить их невозможно. Неужели государство не может рационально использовать здания жилфонда! И откуда такие суммы гарантийного взноса в 2-3 миллиона тенге? – возмущается общественник.

Кислородная достаточность

Не менее жарко обсуждался второй вопрос – касательно оказания государственных услуг в сфере здравоохранения. В ходе него общественники подняли проблемы, возникшие при первой волне пандемии. Не было нужных лекарств или приобретались за огромные суммы, а волонтеры и простые граждане спасали больных, носили на себе баллоны с кислородом. Был настоящий хаос.

– Во время пандемии в больницах не было никакой информации для родных, были случаи, когда люди приносили продукты, а оказывалось, что их родственник ушел из жизни за день до этого… И сегодня, когда мы готовимся ко второй волне, надо учесть этот момент обязательно. И вообще, сама больница в тот момент представляла реальную опасность – там не было элементарной вентиляции, я это видел своими глазами. Второй момент – в больнице была проблема с доставкой кислорода, что также явилось причиной смерти людей. И в те тяжелые дни было печально видеть, как в соцсетях показывали собрания по обсуждению этих проблем. Неужели мы настолько бедны, чтобы сталкиваться с этим? Вот поэтому и решил сегодня высказаться, пользуясь присутствием руководителя управления здравоохранения, – отметил Арман Рахметов.

– Вы знаете, что в то время, когда умирали люди, жители не могли достучаться до врачей! Они писали в соцсетях: где наш облздрав, почему никто не отвечает. Писали «куплю Клексан за любые деньги», который в домашних условиях ни в коем случае нельзя колоть. Но люди покупали лекарство, стоящее 17 тысяч тенге, за 50 тысяч тенге! Вы – государственные служащие, вы должны были спасать имидж государства, – сокрушался Танат Нурумов, не скрывая свои эмоции.

И.о. руководителя областного управления здравоохранения Асхан Байдувалиев признал все нарекания.

– Да, действительно было тяжело. И происходило это по объективным причинам. Был даже момент, когда в стенах облздрава пять дней находился один человек, который просто не знал, что делать, кому отвечать. Все болели, лежали дома. Но сейчас я могу заверить, что буду лично отвечать в соцсетях. На сегодня готовность ко второй волне коронавируса составляет 75-80 процентов. Запускаем в работу восемь кислородных станций. Через СПК «Атырау» выделено 550 миллионов тенге на закуп необходимых лекарств, СК «Фармация» имеет двухмесячный запас лекарств, также закуплены средства индивидуальной защиты, – отметил главный врач области.

– В прошедшие тяжелые дни первой волны пандемии людям были недоступны медицинские услуги. И всему этому есть четкие объяснения. Но есть понятие – крайняя необходимость, то есть нельзя опираться все время на стандарты, надо отойти от них и помочь человеку. Взять на себя ответственность. Качество госуслуг в данной сфере требует отдельного обсуждения, – резюмировал председательствующий руководитель департамента по делам госслужбы Салауат Муксинов.

Алма ТУРГАНОВА