Кто сказал, что декрет – это вечная смена подгузников, бессонные ночи и усталая мама с пучком на голове? Я знакома с мамами, которые изменили свою жизнь после рождения детей: они нашли время для своего развития, занимаются любимым делом и даже зарабатывают.



Мои собеседницы популярны в социальных сетях, в том числе в Инстаграме. Они признаются, что именно декретный отпуск дал им возможность начать жить по-новому, заниматься любимым делом: шить, писать посты на актуальные темы, печь торты на заказ. Бизнес-мамы поделились с нами своими историями о том, как превратили любимое хобби в прибыльный бизнес.

Малика Багытжан



Малика Багытжан, 28 лет, мама четырех детей:

— Если честно, то до замужества я вообще не умела готовить. Всему меня научила старшая свекровь (бабушка мужа — Прим. автора). Когда родила третьего ребенка, то увидела в Инстаграме объявление о проведении мастер-класса по приготовлению и украшению тортов. Как раз на тот момент я искала способы зарабатывать деньги, сидя дома с ребенком. За один день прошла курс кондитера и приготовила первый «Сникерс» на свой день рождения. Родные и друзья оценили мое произведение. И, конечно же, от них поступили первые заказы. Моя работа начиналась ночью, иногда в пять утра, когда дети спали. Было трудно успевать и печь, и гору посуду отмыть. Вначале с одним тортом возилась по три часа. Со временем набила руку, сейчас один торт могу приготовить за полчаса.

В сфере кулинарии я уже два года, это стало моим любимым делом и основным источником дохода. Периодически стараюсь обновлять ассортимент, креативлю с оформлением, не переставая обучаться у высококвалифицированных мастеров. Меренговый рулет, профитроли, фисташковый торт, «Королевский» торт — безусловные хиты моих продаж. Покупателей с каждым разом становится больше, многие приходят через Инстаграм, куда я регулярно выкладываю свои работы. Недавно родители сделали мне ценный подарок: во дворе построили небольшой цех — и теперь у меня есть свое место для творчества. В то время как раньше готовить заказы мне приходилось в маленькой кухне. Пеку с утра до обеда, остальное время уделяю детям и семье. Если у человека есть желание, считаю, и с четырьмя детьми можно успеть все.

По профессии я финансист, окончила Прикаспийский современный колледж, Атырауский инженерно-гуманитарный институт. Никогда не работала по специальности и вряд ли буду заниматься этим в дальнейшем. Потому что у меня другие планы — хочу открыть свою кондитерскую, где будут самые свежие пирожные и торты.

Дария Ерболатова



Дария Ерболатова, 29 лет, мама двоих детей, блогер:

— В Инстаграм пришла восемь лет назад. На тот момент я переживала непростой период, так как долго не могла иметь детей. Рассматривала разные варианты, в том числе и ЭКО. Делиться своими переживаниями в социальных сетях я не хотела, ведь таких, как я, очень много, но было сильное желание что-то писать. Потом стала делиться информацией о бесплодии, ЭКО, мнениями специалистов, своим опытом, так как мы с мужем обошли огромное количество врачей. После того как на свет появился наш долгожданный ребенок, я стала организовывать беседы с педиатрами. Специалисты за чашкой чая рассказывали о волнующих мам вопросах — коликах, грудном вскармливании, простуде, насморке, ангине, отравлении. Все это я выкладывала на свою страницу. Как оказалось, благодаря именно моим постам пятеро женщин решились на ЭКО и обрели материнское счастье. Это только те, которые написали мне и поблагодарили.

В Инстаграме у меня нет конкретной тематики. Пишу о том, что вижу, с какими проблемами сталкивалась и как нахожу их решения. Недавно я написала о мальчике, которому были нужны деньги на лечение. Предложила своим подписчицам собрать по 100 тенге. «100 тенге — это не стыдно!» — написала я в Инстаграме. Откликнулись почти все. Представляете, в итоге накопилась очень большая сумма. И мы не только покрыли лечение мальчика, но и помогли еще одному больному. После этого мои подписчицы предложили устраивать благотворительную акцию «Садака — 100 тенге в каждую пятницу». Так мы помогаем больным детям. Все счета, отчеты о переводе я публикую на своей странице. Когда в июне началась вспышка коронавируса, а в стране не хватало аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ), мы за два дня собрали 4 миллиона 800 тысяч тенге. На эти деньги купили 25 аппаратов ИВЛ, а на оставшиеся средства приобрели медицинские маски, перчатки, халаты и передали областной больнице.

Как и другие блогеры, я зарабатываю на рекламе. При этом очень ответственно отношусь к рекомендациям товаров или услуг в своем блоге, не публикуя непроверенную информацию. И знаете, сегодня мой месячный доход больше, чем моя зарплата в АО «Эмбамунайгаз», где я работала до выхода в декрет. А чтобы мой контент был интересен людям, регулярно пишу посты на актуальные темы, снимаю cторис, делюсь лайфхаками. Главное — моя работа находится рядом с моими детьми. Так что успеваю и блог вести, и дома прибраться, и с детьми прогуляться. А в прошлом году меня признали «Инста-мамой-2019» в региональном конкурсе «Асыл Ана».

Альфия Жарылгапова



Альфия Жарылгапова, передвигается на коляске, дочке 3,8 года:

— Тринадцать лет назад я начала жизнь с чистого листа. Я попала в аварию и с тех пор передвигаюсь на коляске. У меня был перелом позвоночника шейного отдела. Для меня началась другая жизнь, не похожая на прежнюю, более яркую и насыщенную. Тем не менее, я не закрылась в четырех стенах, а выбрала другой путь – идти к своим целям и мечтам, несмотря ни на что. Стала много путешествовать. Съездила в Китай, Узбекистан, Таиланд, Таджикистан, Беларусь, Украину, Лаос, а также во многие города Казахстана и России. Начала вести здоровый образ жизни – занимаюсь йогой и фитнесом, мой результат — минус 15 килограммов. Кроме того, начала изучать английский язык. А самое главное — решилась родить ребенка, о чем сейчас не жалею. Хотя вначале врачи меня уговаривали сделать аборт, долго не ставили на учет, пришлось подключить знакомых. Дочка родилась недоношенной, но абсолютно здоровой. Когда нас выписали из роддома, она весила всего 1 800 граммов. А сейчас моей Доминике уже почти четыре года. Она — мой мотиватор, мы все время проводим вместе, путешествуем.

Исполнилась еще одна моя мечта — я открыла свой магазин итальянской одежды. Мне всегда нравилось стильно одеваться. К тому же у меня есть опыт в сфере торговли. Мои родители когда-то были коммерсантами, и с восьми лет я им помогала. У нас были бутики в торговых центрах «Дина», «Насиха».

Да, мне не очень легко в моем положении. Для меня только добраться на работу на коляске в нашем городе — отдельная история. Но я знаю, ради кого это делаю, знаю, что эту жизнь я проживу один раз, и кто сделает ее ярче и насыщеннее, если не я?

Айгерим Саулен



Айгерим Саулен, 25 лет, сыну один год:

— Отпуск по уходу за ребенком позволил мне, филологу по специальности, больше времени уделять рукоделию. В итоге все закончилось открытием собственного бизнеса — мастерской «Perishtem. kz». Раньше у меня вообще не было интереса к шитью. Все началось во время беременности, когда я отправилась по магазинам за пеленками и распашонками для своего будущего малыша. Тогда у меня возникла идея создать ателье для малышей. Не откладывая, я довольно быстро нашла обучающий курс, где целый месяц обучалась швейному мастерству и получила сертификат. В это время проходил конкурс проекта развития молодежного корпуса «Zhas Project» на выделение гранта начинающим предпринимателям. В последний день конкурса сдала свои документы и в итоге выиграла – мне присудили грант в размере одного миллиона тенге. Закупив нужные материалы, со своими двумя помощницами-швеями мы начали шить «бортики», «гнездышки», «конвертики», теплые одеяла для малышей. Продукцию рекламировали через Инстаграм, так что спрос был большой. А более 30 комплектов бесплатно сшили многодетным и малообеспеченным семьям.

Меня очень поддерживает и помогает моя мама. Шьем только из хлопковых материалов, а цены – не завышенные. У нас есть свой бутик в торговом центре. Так мой бизнес растет вместе с моим сыном, который вдохновляет меня покорять новые вершины.



Вот такие супермамы живут в Атырау, которые успевают и детей воспитывать, и бизнес строить.



Ляззат САЛИМОВА