Жесткий карантин могут вернуть в Казахстане – Президент поручил госкомиссии внести предложения

Президент Казахстана в ходе совещания по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции поручил госкомиссии внести предложения по вопросу введения жесткого карантина. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Поручаю все решения по борьбе с пандемией, устранению негативных социальных и экономических эффектов вырабатывать в рамках соответствующей Государственной комиссии под руководством Премьер-Министра. Госкомиссия должна обеспечить централизованный контроль распределения критических ресурсов. С целью принятия экстренных мер по стабилизации текущей эпидемиологической ситуации поручаю Госкомиссии в двухдневный срок проработать и внести мне предложение по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте-мае текущего года», — заявил Глава государства.

Напомним, сегодня Президент Казахстана в режиме видеоконференцсвязи с членами Правительства, руководителями ряда государственных органов, акимами городов и областей провел совещание по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции.